FC PORTO Brahimi confirme son maintien

Par Mohamed BENHAMLA -

Alors qu'il était mis en vente, l'international algérien, Yacine Brahimi, ne quittera finalement pas le FC Porto, comme rapporté par plusieurs médias portugais. Et voilà que le concerné vient lui-même confirmer cette information en évoquant ses objectifs pour la nouvelle saison avec son équipe. A l'issue de la première victoire en amical (1-0) face à Everton, il a déclaré: «Je travaille dur pour obtenir le meilleur rendement possible et aider mon équipe à atteindre ses objectifs pour la nouvelle saison.» Une déclaration qui vient confirmer que le joueur met, désormais, dans sa tête qu'il fera partie de l'effectif des Dragons pour la prochaine saison. Evoquant la prestation des siens face aux Anglais, le joueur algérien fera savoir: «Après les premiers faux pas, nous devions gagner pour ainsi reprendre nos esprits, et c'est chose faite. Maintenant, nous devons continuer sur cette lancée pour être prêts le 4 août prochain lors du match de Supercoupe face à Aves.»