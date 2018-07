GALATASARAY Terim secoue Feghouli

Par Mohamed BENHAMLA -

Lors des deux rencontres amicales disputées par Galatasaray face au PSV Eindhoven et au FC Valence, le joueur algérien, Sofiane Feghouli n'a pas eu le rendement escompté. Tout le monde aura remarqué qu'il a manqué d'engagement, ce qui n'est pas passé inaperçu aux yeux de son entraîneur, Fatih Terim. Ce dernier, et à en croire la presse turque, a eu une longue discussion avec son protégé afin de le secouer et le pousser à produire son jeu habituel. Le coach veut faire de Feghouli son joueur de base dans l'optique de réussir une saison encore meilleure que celle qui vient de s'achever, et qui a vu l'équipe couronnée du titre de champion.