LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE MCA - TP Mazembe décalé au samedi

Par Mohamed BENHAMLA -

Les Mouloudéens n'ont pas droit à l'erreur

Programmé initialement pour vendredi prochain, le match de la 4e journée de la Ligue des champions d'Afrique, entre le MC Alger et le TP Mazembe a été décalé d'une journée.

Hier, la Confédération africaine de football a apporté du changement sur le programme des rencontres de cette journée de la LDC. Alors qu'elle devait rencontrer le TP Mazembe, ce vendredi à partir de 20h au Stade Mustapha-Tchaker de Blida, l'équipe du Mouloudia d'Alger a vu cette rencontre décalée d'une journée pour se jouer le samedi. Et ce qui intrigue dans le nouveau programme de la CAF, c'est que cette rencontre est domiciliée au stade du 5-Juillet. Or, la direction du club algérois avait envoyé une correspondance à la CAF pour demander une délocalisation vers l'enceinte de Blida et même reçu un avis favorable. Ceci, étant donné que le Stade olympique d'Alger ne peut abriter cette rencontre, en raison de la tenue des Jeux africains de la jeunesse. L'autre match de ce groupe verra le deuxième représentant algérien dans cette compétition, l'ES Sétif, se déplacer la veille chez les Marocains du DFJ, dans une rencontre dont le coup d'envoi sera donné à partir de 19h au Stade M'hamed El Abdi d'El-Jadida. Ces nouvelles donnes viennent chambouler les plans du coach mouloudéen Bernard Casoni. Ce dernier, qui se trouve déjà dans une position peu confortable après la dernière défaite face à ce même adversaire, se voit contraint d'apporter des changements dans son programme de préparation à quelques encablures de cette rencontre où la victoire ne doit pas échapper aux siens.

Et cela intervient, aussi, au moment où il devrait faire l'impasse sur les services de deux joueurs, à savoir Hichem Nekkache, toujours blessé, ainsi que Aït Athmane, qui a perdu sa mère. Le technicien français devrait, dans ce cas, compter sur sa nouvelle recrue, Ammar Bourdim, qui devrait jouer un cran derrière l'attaquant de pointe, Souibaa. Ce dernier, fortement critiqué après le dernier match, se trouve dos au mur et contraint de sortir le grand jeu pour prouver que son équipe pourra compter sur lui et que sa prestation à Lubumbashi n'était qu'un accident de parcours.

Par ailleurs, les supporters attendent avec impatience que les informations concernant l'opération de vente de billets de cette rencontre soient communiquées. Jusqu'à l'heure, rien n'a été décidé dans ce sens et les inconditionnels des Rouge et Vert se trouvent toujours dans l'expectative. Dans un autre sillage, la CAF a dévoilé, hier, la liste des 12 pays qui pourront engager deux formations dans les éditions prochaines de la Ligue des champions et de la coupe de la Confédération, saison 2018-2019.

Le classement des 12 meilleurs pays africains établi sur la base des résultats obtenus par leurs clubs lors des dernières années est dominé par la Tunisie, devant l'Egypte et la RD Congo. L'Algérie est à la 5e position.

La CAF a fixé au 15 octobre prochain le dernier délai d'engagement des clubs pour les deux compétitions africaines. Sauf rebondissement, le choix devrait porter sur le CS Constantine et la JS Saoura en Ligue des champions, ainsi que le NA Hussein-Dey et l'USM Bel-Abbès en coupe de la CAF.