AL-ETTIFAQ M'Bolhi en stage aux Pays-Bas

Auteur d'une bonne demi-saison avec son club d'Al-Ettifaq, le portier international algérien Raïs M'Bolhi semble déterminé à faire une bonne saison en Arabie saoudite. Le gardien algérien, qui se trouve en préparation aux Pays-Bas, a joué jusqu'à présent deux matchs amicaux et n'a encaissé qu'un seul but face au U23 de l'Ajax. M'Bolhi, nommé capitaine à son arrivée à Al-Ittifaq, a fait deux beaux matchs, en premier face à l'équipe de AFC Amsterdam, qui joue en troisième division aux Pays-Bas (remporté 8-0), avant d'encaisser un seul but et sauver son club de plusieurs occasions dangereuses face à l'Ajax (1-1). Les prestations de M'Bolhi la saison dernière en Arabie saoudite et sa forme actuelle pendant les matchs de préparation vont certainement pousser le nouveau sélectionneur à le rappeler face à la Gambie, en éliminatoires de la CAN 2019 au mois de septembre prochain.