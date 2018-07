COMPARABLE À UN JOUEUR DE 20 ANS L'incroyable forme physique de Ronaldo

Les résultats des tests physiques de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin ont filtré. Et ils sont extrêmement impressionnants pour un joueur de 33 ans. La star portugaise est encore plus affûtée que la plupart des joueurs de 20 ans! Cristiano Ronaldo est un extraterrestre. Une machine dont la mécanique est parfaitement huilée, entretenue avec le plus grand soin. Les qualités athlétiques, le quintuple Ballon d'or en a fait sa marque de fabrique depuis le début de sa carrière. Travailleur acharné, le Portugais a conservé une condition physique exemplaire avec l'âge (33 ans). De ce point de vue, CR7 n'a sans doute pas d'égal parmi ses pairs. Le retourné acrobatique inscrit contre la Juventus Turin en Ligue des champions, cette saison, est là pour en attester. Le Portugais se serait élevé à 2,10 m, très haut dans le ciel, pour inscrire un but divin. La Vieille Dame ne s'y est pas trompée cet été en recrutant son bourreau dans le cadre du transfert de l'année. Le champion d'Europe portugais a passé la visite médicale de rigueur à cette occasion et les résultats enregistrés sont pour le moins révélateurs. Les vacances en Grèce n'ont pas altéré la condition physique extraordinaire de Cristiano Ronaldo. D'après As, les données recueillies par la Juventus Turin sont comparables à celles qui avaient été relevées par le Real Madrid cette année. Dans le détail, le taux de masse graisseuse s'élève à 7% chez Cristiano Ronaldo. Il tourne autour des 10-11% en moyenne chez les joueurs professionnels âgés de 20 ans. La masse musculaire de CR7 est, elle, encore plus impressionnante. Mesurée à 50%, elle est largement supérieure à celles des joueurs de cet âge (pas plus de 46% en moyenne).