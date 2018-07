ESCRIME De l'or pour Benadouda Chaïma

Les escrimeurs algériens ont remporté lundi un total de six médailles dont une en or lors de la 2e et dernière journée des épreuves individuelles de l'escrime, disputée au centre sportif féminin de Ben-Aknoun. Cette ultime journée consacrée aux différentes armes (fleuret, sabre, et épée) a vu l'Algérie monter sur la plus haute marche du podium grâce à Benadouda Chaïma (sabre), vainqueur en finale face à sa compatriote Kaouthar Mohamed Belkebir (15-11). Les trois médailles d'argent ont été remportées par Kaouthar Mohamed Belkebir (sabre/filles), Keraïra Mohamed Chérif (épée/garçons), et Albert Virgil (fleuret/ garçons), alors que les deux breloques en bronze ont été l'oeuvre de Naïla Ben Chikour (sabre/filles) et Fellah Dani Adam (fleuret/garçons).