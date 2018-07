ESPAGNE Plainte contre le président de la fédération

Une plainte a été déposée contre le président de la Fédération espagnole de football Luis Rubiales, accusé d'avoir tenté de faire financer des travaux dans sa maison par le syndicat des joueurs qu'il présidait. Selon la radio Cadena SER qui a révélé l'information, un tribunal de Valence aurait ouvert une enquête préliminaire après une plainte déposée par Miguel Angel Galan, président d'un centre de formation d'entraîneurs et ancien candidat à la direction de la RFEF. Luis Rubiales, président de la RFEF depuis mai 2018, se serait endetté à hauteur de 120 000 euros auprès d'une architecte ayant rénové sa maison, selon la Cadena SER. Il lui aurait ensuite attribué un chantier pour le syndicat des joueurs espagnols (AFE), qu'il a présidé de 2010 à 2017, et proposé de payer une partie de sa dette personnelle avec l'argent du syndicat destiné à ce projet. Contactée par l'AFP, les tribunaux de la région de Valence ont implicitement confirmé le dépôt de la plainte, refusant de communiquer sur l'ouverture d'une enquête préliminaire. L'AFE assure de son côté, dans un communiqué publié lundi, n'avoir «pas financé de travaux personnels de Luis Rubiales» et que les informations publiées dans la presse sont «totalement fausses».