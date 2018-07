LEICESTER CITY Puel rassurant pour Maguire

Claude Puel, coach de Leicester, a évoqué la situation d'Harry Maguire, lequel est notamment convoité par Man United. «Il est important pour Maguire de continuer avec Leicester. Il y a un bon feeling. Si nos joueurs intéressent beaucoup de clubs, c'est parce que nous recrutons bien et que nous faisons du bon travail», a déclaré le coach. Et d'ajouter: «Lorsque nos Mondialistes auront fait leur retour, j'espère que nous pourrons leur donner l'occasion de continuer à progresser dans leurs ambitions et à être performant en Premier League.»