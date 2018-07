LES GYMNASTES ALGÉRIENS ONT DÉCROCHÉ 29 MÉDAILLES, DONT 7 EN OR Un bilan plus que satisfaisant

La sélection algérienne de gymnastique (garçons et filles) a terminé la compétition des Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018) avec un total de 29 médailles (7 or, 11 argent et 11 bronze), un bilan «plus que satisfaisant», a estimé le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne (FAG), Rabah Mekachi.

Après cinq journées de compétition, les Algériens se sont distingués de fort belle manière en décrochant 29 médailles réparties comme suit: 14 en gymnastique artistique (2 or, 5 argent et 7 bronze), cinq en aérobic (2 or, 2 argent et 1 bronze), huit au trampoline et en tumbling (3 or, 3 argent et 2 bronze) et deux au trampoline synchronisé (1 argent et 1 bronze).

«Notre fédération est plus que satisfaite par rapport à notre participation aux JAJ, sachant que nous avons engagé des athlètes très jeunes dont la moyenne d'âge ne dépasse pas les 14 ans, notamment en gymnastique artistique.

Les athlètes égyptiens sont plus âgés et ont plus d'expérience en matière de participation aux grandes compétitions africaines», a déclaré le DTN.

Les Egyptiens, beaucoup plus aguerris notamment en gymnastique artistique, au trampoline et en aérobic, ont dominé sans grande surprise les épreuves de gymnastique des JAJ-2018 qui ont pris fin lundi avec un total de 17 médailles d'or. Pour le DTN, la Palme d'or revient aux athlètes du tumbling, notamment les garçons qui ont dominé les épreuves par équipes et individuelles, une satisfaction pour ces jeunes qui ne dépassent pas les 14 ans.

«Nous sommes très satisfaits de la prestation des athlètes du tumbling qui ont fait des enchaînements très difficiles.

Ils ont une grande marge de progression dans l'avenir.

Nous avons débloqué une bourse pour les quatre athlètes qualifiés aux JOJ, à savoir Belkheir Noureddine et Bayou Younès au trampoline ainsi que Naïr Sofia et Tou Amine en gymnastique artistique», a fait savoir Mekachi.

De l'avis des techniciens présents, le niveau de la compétition a été «très relevé» avec la participation des Egyptiens et Tunisiens, sans oublier le niveau «mondial» des Namibiens au trampoline et en tumbling. «En matière d'organisation, l'Algérie a toujours été à la hauteur.

Ce tournoi a été une grande réussite sur tous les plans», a estimé Mohamed Lazhari-Yamani, pionnier de la gymnastique algérienne et ancien président de l'Union africaine de la discipline.