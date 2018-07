PSG Neymar, Mbappé ne voit aucun problème

Sacré champion du monde avec l'équipe de France cet été, l'attaquant du PSG Kylian Mbappé va forcément changer de statut au sein du vestiaire francilien. Et de son côté, l'ancien Monégasque ne pense pas que cette évolution posera un problème avec Neymar, la star du PSG. «Notre relation est basée sur le respect et l'admiration réciproques. Il m'a dit qu'il était très content pour moi et je le crois car c'est vraiment un bon mec. Je suis convaincu que pas grand-chose ne va changer au niveau de notre collaboration et de notre cohabitation. Les choses sont claires entre nous», a assuré le Français pour France Football.