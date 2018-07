TAEKWONDO Une nette progression des Africains

Les sélections africaines de taekwondo ayant pris part aux JAJ-2018 disputés à la salle omnisports d'El Biar (Alger) ont été jugées d'un «bon niveau, et avec une importante marge de progression» par la majorité des techniciens ayant assisté à l'évènement, avec néanmoins un léger bémol pour l'Algérie, qui traîne un peu le pas à cause du manque de moyens. Le progrès a été relevé particulièrement chez les sélections d'Afrique noire, comme le Mali, le Sénégal, l'Ethiopie, la Côte d'Ivoire et le Gabon, dont les sélections n'ont «plus rien à envier à leurs homologues du Nord», comme l'Egypte, la Tunisie et le Maroc, qui jusque-là trônaient sans partage sur cette discipline.