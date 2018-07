RIYAD MAHREZ "J'ai signé à Man City pour gagner des titres"

Par Mohamed BENHAMLA -

Après plusieurs mercatos de suspense, Riyad Mahrez est désormais un joueur de Manchester City. L'international se projette sur ce qui l'attend sur le terrain afin de donner raison à Guardiola d'avoir insisté pour le recruter.

Pour son premier match amical avec les champions d'Angleterre, perdu face au Borussia Dortmund sur la plus petite des marges, le joueur de 27 ans a été auteur d'une prestation rassurante, lui qui a constitué, durant cette partie, un danger permanent pour la défense allemande. Dans une déclaration à la presse locale, il a estimé que le plus dur est encore à venir, puisqu'il ne faudra ménager aucun effort afin de perpétuer la tradition de consécrations chez les Citizens. «Manchester City est un grand club et ses supporters prennent du plaisir à voir leur équipe jouer. Avec la présence d'une pléiade de bons joueurs et un très grand coach comme Guardiola, se maintenir sur cette dynamique devient une obligation. Et c'est justement pour relever ce challenge que je suis ici», a déclaré le transfuge de Leicester City.

«De nature, je suis un joueur ambitieux qui veut chaque saison gagner le plus de titres possibles. Manchester City est l'équipe parfaite pour moi pour y parvenir, car il y a toujours cette ambition de gagner», a déclaré encore Mahrez. Evoquant le travail sous les commandes de Guardiola, il affirme qu'il a découvert un tout autre type d'entraîneurs. «Il ne laisse rien au hasard et fait attention au moindre détail. C'est un entraîneur unique», témoigne-t-il.

Et l'arrivée de Mahrez a été bien reçue par tout le monde chez les Citizens, même pour ses concurrents. C'est le cas de le dire pour l'Allemand, Leroy Sane.

Ce dernier admet que la concurrence sera rude, certes, mais cela ne peut qu'être bénéfique pour l'équipe. «Lorsqu'il était à Leicester City, et qu'il avait le ballon, je me disais: s'il te plaît, ne fait rien d'extraordinaire'' (rires)», a indiqué Sane, qui ajoutera: «Je suis vraiment content qu'il soit maintenant avec nous, car c'est un très bon footballeur. C'est un très bon joueur et une très bonne personne. Mais je ne peux pas lui dire ça, puisqu'il sera encore plus fort et prendra ma place (rires). La concurrence vous rend plus fort et meilleur. Nous avons de bons joueurs et cela aide l'équipe. C'est ce qui est le plus important», a-t-il encore déclaré.