BEACH-VOLLEY Lyamine Benseghier jette l'éponge

Le chargé du beach volley à la fédération algérienne de volleyball (FAVB), Lyamine Benseghier a démissionné de son poste, dénonçant le manque de considération et de soutien de certains membres de l'instance à cette discipline sportive. «J'ai décidé de me retirer gentiment et passer le flambeau à quelqu'un d'autre, avec lequel, peut-être, le beach-volley algérien avancera», a déclaré Benseghier à l'APS». «Je ne peux pas et je ne veux pas continuer à travailler dans ces conditions qui ont entouré notre participation à ces joutes. Ce qu'on a vécu, nous a sapé le moral. On n'a pas trouvé de soutien nécessaire durant ces JAJ. J'ai décidé de m'arrêter là, car les conditions actuelles ne facilitent guère le travail», a-t-il expliqué encore, mettant à l'index quelques membres du bureau exécutif de l'instance fédérale.