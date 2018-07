CYCLISME Quatre athlètes au contrôle antidopage

Quatre des six coureurs cyclistes qui ont accroché le podium de la course en ligne des Jeux Africains de la Jeunesse (JAJ-2018) disputée mardi entre Rouiba et Réghaïa (25 km à l'Est d'Alger) ont subi un contrôle antidopage juste après la fin de cette épreuve, disputée sur une distance de 109.1 km chez les garçons et 47.1 km chez les filles. Il s'agit des deux vainqueurs (garçons), les Mauriciens Louis Edwardo Azor et Louis Fernando Kurt Charlot, alors que chez les filles, ce sont la gagnante et la 3e qui ont été choisies: l'Ethiopienne Helen Fisha Gebreyesus et l'Egyptienne Sohila Youssef. «Il n'y avait pas de liste préétablie pour ces contrôles», ont indiqué des organisateurs, assurant que ces contrôles étaient «inopinés», et que leurs résultats ne seront pas connus avant «plusieurs jours».