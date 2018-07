KUNG FU WUSHU Neuf médailles pour l'Algérie dont quatre en or

Les athlètes algériens de Kung fu Wushu (Sanda et Taolou) ont décroché neuf médailles (4 or, 4 argent et 1 bronze) lors de la deuxième et dernière journée des épreuves des Jeux africains de la jeunesse, disputées mardi à la salle El-Biar (Alger).

En Sanda, les Algériens ont obtenu six médailles (2 or, 3 argent et 1 bronze). Les médailles d'or sont revenues à Birem Mohamed Lamine (-56kg) qui a battu en finale l'Egyptien Youssef Chady, alors que son compatriote Beldi Atmane Aymen (-65 kg) a été sacré après son succès face au Tunisien Othmani Mohamed Dhia. Les médailles d'argent ont été obtenues par Meziane Mohamed Elamin (-48kg), Hamrit Fathi (-60 kg) et Beladi Othmane Hadjer Dounia (-56 kg) qui ont perdu lors des finales respectivement contre, l'Egyptien Ahmed Kareem, le Tunisien Ben Ammar Wissem et la Tunisienne Ben Hfaidh Amira. L'unique médaille de bronze était l'oeuvre de Amrouche Abdelhadi. Dans les épreuves du Taolou, les participants algériens ont clôturé la journée avec trois médailles au compteur (2 or et 1 argent). Le jeune Metrouh Mouadh a remporté la médaille d'or du Jianshu et la médaille d'argent du Qiangshu. L'autre médaille d'or a été obtenue par Zerrouki Hanafi en Nangun. D'autre médailles ont été obtenues par les participants algériens en Sanda et en Taolou lors des deux journées de compétition mais elles n'ont pas été comptabilisées par les organisateurs car les finales n'ont regroupé que deux athlètes.