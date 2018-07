MANCHESTER CITY Bernardo Silva encense Mahrez

L'international portugais de Manchester City, Bernardo Silva, est revenu sur l'arrivée de l'attaquant algérien, Riyad Mahrez, dans l'équipe en conférence de presse. Le milieu offensif de City a déclaré: «Tout le monde est impressionné par Mahrez. C'est un joueur fantastique et il l'a montré ces dernières années, avec notamment un titre de champion en Premier League. Il va améliorer notre équipe et c'est génial de l'avoir avec nous». Après le coach des Citizens, Pep Guardiola, c'est au tour de Bernardo Silva de revenir sur la grande attente des Bleu et Blanc en ce qui concerne l'international algérien Riyad Mahrez.