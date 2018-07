MC ORAN Badou Zaki tire ses enseignements

L'équipe du MC Oran a fait le plein de rencontres amicales lors de son stage de préparation en Turquie. Les hommes de Badou Zaki ont débuté avec une confrontation face à une équipe de deuxième division turque, le Balikesirspor, et se sont imposés sur le score de

3-1 avec un but de Younès et un doublé de Mansouri. Les Hamraoua ont enchaîné avec une deuxième victoire (3-1) face à la modeste équipe d'Afyonspor (D4 turque). Le troisième match de préparation des Oranais s'est soldé par une défaite (1-0) face à l'équipe de la première division turque l'Eskiþehirspor. Les camarades de Nassim Yettou ont ensuite concédé le nul (0-0) face à l'équipe d'AltaySpor (D2 turque). Le nouveau coach des Rouge et Blanc, Badou Zaki, a eu droit à plusieurs rencontres pour juger le niveau de ses joueurs et préparer son équipe avant le début du championnat. Le Marocain n'est pas venu faire de la figuration, il avait déclaré à son arrivée: «Si je suis venu au Mouloudia, c'est pour jouer les premiers rôles. Sauf que seul je ne pourrai atteindre cet objectif.».