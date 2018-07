NATATION La confirmation algérienne

La natation algérienne a confirmé une nouvelle fois sa bonne santé en ajoutant cinq nouvelles médailles (2 or et 3 argent), mardi lors de la troisième journée des épreuves.

Les deux médailles d'or ont été l'oeuvre de Moncef Balamane (200 m brasse) et Ardjoune Abdellah (50 m dos). Les trois médailles d'argent ont été décrochées par Ryad Bouhamidi (50 m dos), Abdennour Mejahri (200 m brasse) et le relais 4x100 m 4 nages. Le total des médailles s'élève à 12 (5 or, 4 argent et 3 bronze).