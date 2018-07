TIR SPORTIF (CARABINE ET PISTOLET) Quatre médailles dont 1 en or pour les Verts

La sélection algérienne de tir sportif (garçons et filles) a remporté quatre médailles (1 or, 2 argent et 1 bronze) aux épreuves de carabine et pistolet à air comprimé, mardi au stand de tir de Chenoua (Tipasa). La médaille d'or a été l'oeuvre de Hamdani Insaf aux épreuves de carabine (10m), alors que les deux médailles d'argent ont été décrochées par Maameri Abdelwahid au pistolet à air comprimé (10m) et Adoul Koçeila au carabine (10m). De son côté, Benguzim Ines a décroché la médaille de bronze au pistolet à air comprimé (10m).