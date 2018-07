MÊME S'IL AFFICHE SA SATISFACTION JSK: Dumas veut encore plus de ses joueurs

Par Kamel BOUDJADI -

Un bon état d'esprit se dégage

La JSK, qui se trouve actuellement en Allemagne pour un stage bloqué, donne des signaux positifs faisant naître un sérieux espoir parmi les supporters.

D'abord, c'est le technicien Franck Dumas qui a ouvert l'interstice pour faire rentrer les premières lueurs d'espoir dans la maison kabyle en affirmant que l'équipe regorge de talents et de très bon niveau d'adaptation. Quelques jours seulement après son arrivée à la tête de la barre technique des Canaris, l'entraîneur français a décelé des signaux indiquant que les joueurs nouvellement recrutés peuvent former un groupe homogène plutôt que prévu. Alors qu'il tablait, au début, sur trois ou quatre années, Dumas s'est aperçu que les individualités sont capables de construire un jeu collectif supérieur à celui de l'année passée.

Ces affirmations ont suscité un grand espoir chez les supporters qui attendent désormais de meilleurs résultats la saison prochaine. Ces résultats ne vont d'ailleurs pas tarder à venir.

Les rencontres programmées avec des clubs locaux lors de ce stage montrent une équipe redoutable capable de construire un jeu homogène.

D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les résultats positifs des Canaris dans les trois premières rencontres amicales.

Alignant les victoires avec une seule défaite, les joueurs prouvent qu'ils sont à la hauteur des espoirs des supporters et du président Cherif Mellal qui n'a pas hésité à sortir le chéquier pour avoir les meilleurs joueurs du championnat. Deux belles victoires face d'abord au FC Hertha Wiesbach (D9, Allemagne) sur le score de 2-1 et le FC Hamm Benfica (D1, Luxembourg), par la marge de 2-0. Une seule défaite concédée face au FC Saarbrücken (D4, Allemagne en attendant la dernière rencontre aujourd'hui face à SG Lebach-Landsweiler (D7, Allemagne). Mais le coach français ne veut pas voir ses joueurs s'enflammer puisqu'il demande, chaque fois, à ce qu'ils se donnent encore plus en ne ménageant aucun effort pour aller de l'avant.

La capacité formidable des joueurs à respecter les consignes de l'entraîneur et ses schémas tactiques est un indice révélateur du haut niveau technique des nouvelles recrues qui n'ont toutefois pas réussi à escamoter la grande place tenue par Benaldjia qui signe par là son grand retour après une éclipse qui a fait croire à son départ.

Un départ que les supporters n'ont pas voulu et ont continué à le déconseiller à Cherif Mellal. Ce stage aura donc prouvé que le président de la JSK a pris la sage décision de garder ce joueur, qui va, sans nul doute, faire des vagues la saison prochaine. Sa présence dans l'effectif a certainement aidé Dumas à former un groupe soudé dans un délai plus court que prévu. En fait, pour beaucoup, la décision de garder un élément clé comme Benaldjia est le plus grand bien que l'on puisse faire à un effectif complètement renouvelé.

Cet attaquant qui a joué un rôle prépondérant dans le sauvetage de l'équipe de la relégation, est une importante pièce maîtresse dans le prochain échiquier sur lequel s'appuieront Franck Dumas et surtout l'espoir des milliers de supporters kabyles.