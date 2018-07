LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE:DIFAÂ EL JADIDI - ES SÉTIF, DEMAIN À 19H AU STADE M'HAMED EL ABDI L'Entente en quête de confirmation

Par Saïd MEKKI -

La rencontre, qui sera dirigée par les arbitres mauritaniens, à savoir Ali Lemghaifry, Abderahmane Warr et Hamedine Diba, s'annonce difficile pour les deux formations, lesquelles visent évidemment le même objectif, à savoir la victoire.

L'Entente de Sétif, qui a battu il y a une dizaine de jours l'équipe marocaine du Difaâ El Jadidi (2-1) au stade du 8-Mai 1945, devra confirmer en jouant demain à 19h00 le match retour face à cette même formation marocaine au stade M'hamed El Abdi, El Jadida, pour le compte de la 4e journée du groupe «B» des qualifications de la Ligue des champions. La rencontre, qui sera dirigée par les arbitres mauritaniens, à savoir Ali Lemghaifry, Abderahmane Warr et Hamedine Diba, s'annonce difficile pour les deux formations, lesquelles visent évidemment le même objectif, à savoir la victoire. Les Sétifiens, se sont relancés dans la course à la qualification au prochain tour en arrachant cette dernière victoire, après deux revers de suite enregistrés, respectivement, face au TP Mazembe et le MC Alger. Ainsi, l'Aigle noir a fini par prendre son envol dans la plus prestigieuse des compétitions continentales. Cependant, cette première sortie officielle, sous l'ère du coach le Marocain Rachid Taoussi (engagé au début du mois de juin dernier) n'a pas été une partie de plaisir pour Djabou et consorts. Ayant concédé un but dès la 4', les Sétifiens ont dû, petit à petit, reprendre confiance avant de remettre les pendules à l'heure par Bouguelmouna et l'emporter grâce à un but de Ghacha dans les ultimes minutes. Et c'est justement grâce à cette victoire étrique que l'ESS glane ses trois premiers points dans ce groupe B pour quitter la dernière place. Le DHJ, quant à lui, se trouve à la dernière position avec un seul point au compteur.

La première place est occupée par le TP Mazembe avec 9 points alors que le MCA le talonne avec un total de 4 points avant leur prochaine confrontation samedi au stade Mustapha-Tchaker de Blida.



Malik Zorgane: «La récupération nous préoccupe»

Ces donnes veulent dire que demain, la défaite est bel et bien interdite pour les Sétifiens sous peine de voir leurs espoirs d'une éventuelle qualification au prochain tour s'évaporer. Il sont depuis mardi dans la ville d'El Jadida, où il ne leur reste que quelques heures pour préparer ce match d'importance. Ce que confirme le coach adjoint de l'équipe, Malik Zorgane: «Notre équipe a joué son dernier match amical il y a trois jours et cela ne suffit pas pour récupérer d'autant qu'il a fallu effectuer ce déplacement au Maroc avant de se retrouver dans la ville d'El Jadida. Trois jours sont bien insuffisants pour préparer un match de cette importance». Et d'ajouter qu'en dépit de cet état de fait «notre objectif est de représenter dignement les couleurs nationales et ce, jusqu'à la dernière minute du jeu».



Rachid Taoussi: «Rien n'est laissé au hasard»

Pour le coach Rachid Taoussi, il se base sur deux paramètres: «Nous avons axé notre préparation sur l'aspect défensif au vu des erreurs qu'ont commis les joueurs lors du dernier match. De plus, j'ai remarqué qu'on a bénéficié de beaucoup de balles arrêtées. Nous avons donc aussi travaillé cet aspect du football moderne».



Mustapha Zeghba: «Nous visons la victoire»

Pour sa part, le gardien de but, Zeghba, n'a pas hésité à annoncer que son équipe n'a d'yeux que sur les trois points. «Nous visons la victoire au Maroc. Nous allons faire de notre mieux pour enregistrer un bon résultat et poursuivre sur cette dynamique», a-t-il dit.

Ça ne serait pas facile de gagner en déplacement face à cette coriace formation du DHJ, certes, mais c'est une mission bien dans les cordes de ces très courageux et décidés joueurs sétifiens.