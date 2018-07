EMPOLI Bennacer ferme la porte à un départ

Le milieu international algérien Ismael Bennacer semble avoir fermé la porte à un départ de son club Empoli alors que Galatasaray ne l'a pas lâché pendant ce mercato. Dans une interview accordée aux médias Italiens, le jeune milieu de 20 ans a déclaré qu'il veut rester en Italie pour se tester en Série A la saison prochaine. Bennacer a décidé de rester en Italie et de fermer définitivement la porte vers un départ en direction d'un autre championnat. «Je ne vous cache pas que les messages des supporters m'ont beaucoup plu mais je veux rester ici à Empoli la saison prochaine, je n'ai jamais pensé à partir et j'ai envie de me tester en Série A», a-t-il dit.