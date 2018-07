HOCKEY SUR GAZON Les Verts terminent derniers au classement

Les sélections algériennes de hockey «five» sur gazon ont bouclé leur participation au tournoi des JAJ, disputé du 19 au 26 juillet au stade Ferhani de Bab El-Oued (Alger), aux derniers rangs du classement général. Les garçons, versés dans la poule A en compagnie de l'Afrique du Sud, de la Namibie et du Zimbabwe, ont terminé à la quatrième place en concédant trois défaites. Au match de classement pour la 5e place, les Verts ont perdu contre la Namibie (1-0). Chez les dames, le tournoi a regroupé six nations. Il s'agit de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, du Ghana, du Nigeria, de la Namibie et du Zimbabwe. Ce tournoi devait regrouper initialement huit nations avant le retrait du Botswana et du Kenya.