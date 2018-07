MAN UTD Sa santé, Ferguson rassure

Pour la première fois depuis son accident, le mythique entraîneur de Manchester United (1986-2013), Alex Ferguson est apparu publiquement pour rassurer sur son état de santé. «Juste un petit message pour remercier le personnel médical des hôpitaux de Macclesfield, Salford et d'Alexandra. Croyez-moi, sans ces gens qui se sont occupés de moi, je ne serais pas là aujourd'hui, affirme l'Ecossais dans une vidéo publiée par le club anglais sur les réseaux sociaux. De ma part et de celle de ma famille, je vous remercie. Je reviendrai plus tard dans la saison pour voir l'équipe. En attendant, je souhaite le meilleur à José et aux joueurs». Les fans des Red Devils apprécieront.