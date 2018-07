MERCATO D'ÉTÉ 15 clubs interdits de recrutement

15 clubs pensionnaires des Ligues 1 et 2 professionnelles sont interdits de recrutement durant cette intersaison, pour avoir dépassé le seuil de 10 millions de dinars de dettes autorisé.

L'annonce a été faite par le nouveau président de la Ligue de football professionnel (LFP) Abdelkrim Medouar. «Ces 15 clubs seront privés des licences de leurs nouvelles recrues du moment que leurs dettes sont supérieures à 10 millions de dinars. Certains clubs à l'image du CR Belouizdad et de l'USM El-Harrach auront du mal à s'acquitter de leur dette au vu de son chiffre important», a-t-il affirmé.

Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF) a fixé le seuil tolérable inférieur à 10 millions de dinars aux 32 clubs professionnels, pour pouvoir recruter de nouveaux joueurs, dont la clôture de la période des transferts d'été est fixée au 8 août à minuit. «Maintenant que la LFP a fait son travail en saisissant tous les clubs réfractaires, la décision finale sera prise par la FAF et son Bureau fédéral», a expliqué Medouar, soulignant au passage que son instance a «préparé des chèques représentant les droits TV de 17 clubs». Les dernières conclusions de la rencontre tenue entre la Ligue de football professionnel (LFP) et les présidents des clubs, le 19 juillet dernier à Sid Moussa (Alger), seront à l'ordre du jour de la réunion du Bureau de la LFP prévue demain. Medaouar soumettra, lors de la réunion du Bureau fédéral, le lundi 30 juillet, l'étude de certaines propositions qui pourront être transformées en décision. Le premier responsable de la LFP avait décidé de fixer les réunions du bureau de ligue en fonction de celles du Bureau fédéral de la FAF, c'est-à-dire, la veille, pour porter à la connaissance de l'instance fédérale toutes ses propositions ou son point de vue sur les questions qui touchent le football professionnel. Appelé à évoquer la prochaine saison 2018-2019, dont le coup d'envoi sera donné le week-end du 10 et 11 août, Medouar a assuré que «son instance est en train d'effectuer les derniers réglages pour faire du début de la nouvelle saison une réussite». «J'appelle tout le monde à faire preuve de responsabilité d'autant plus que j'ai tenu à leur expliquer leur droit et devoir. Avec moi, il n'y aura pas deux poids, deux mesures. Nous avons tracé une feuille de route, que chacun doit respecter», a insisté le nouveau patron de la LFP.