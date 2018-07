MILAN AC Leonardo confirme Gattuso

Fraîchement revenu à Milan, Leonardo a donné les grandes lignes de sa missions lors d'une conférence de presse. Le Brésilien a notamment indiqué que le club devait composer avec le fair-play financier et qu'il ne ferait pas de folie. Il a également confirmé Gennaro Gattuso à son poste. «Nous sommes toujours liés au fair-play financier. Ce ne sera pas un marché fou. Ce sera un marché sage, intelligent et cohérent surtout en ce qui concerne les comptes du club», a-t-il indiqué. Leonardo ne compte en tout cas pas perturber le travail de son entraîneur. Il a balayé la rumeur Antonio Conte: «Nous sommes sur la même longueur d'onde avec le propriétaire. Rino a été le premier à être confirmé par Elliott. Vous parlez de Conte, et c'est normal de parler de grands entraîneurs qui sont libres. Mais personne n'a jamais parlé à Antonio.»