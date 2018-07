RABIOT, DE JONG, PAREJO, N'ZONZI... Le casting du Barça pour son milieu

Après avoir mis la main sur Arthur, Clément Lenglet et Malcom, le FC Barcelone chercherait un milieu de terrain supplémentaire pour compléter l'effectif d'Ernesto Valverde. Plusieurs profils se détachent.

Le FC Barcelone n'a pas perdu de temps sur son mercato. En l'espace de quelques semaines, le club catalan a accueilli un renfort par ligne: Clément Lenglet en défense, Arthur au milieu et Malcom en attaque. Et ce n'est sans doute pas terminé pour les Blaugranas.

La presse sportive espagnole n'en finit pas de dévoiler les dernières pistes de Pep Segura et Eric Abidal, les deux hommes en charge du recrutement du côté du Camp Nou. Et visiblement, c'est dans l'entre-jeu que ces derniers cherchent à offrir un nouveau renfort à Ernesto Valverde. Marca a assuré hier que plusieurs pistes sont explorées. La priorité semble être Adrien Rabiot (23 ans). La Cadena SER explique en effet qu'Abidal a renoué les contacts entre le Barça et le PSG, rompus depuis l'opération Neymar à l'été 2017. Un transfert est toujours dans l'air, puisque les négociations pour une prolongation de contrat de l'international tricolore dans le club de la capitale bloquent toujours. Toutefois, Marca explique que d'autres dossiers ont été ouverts en cas d'échec.

Steven N'Zonzi (29 ans), champion du Monde avec l'équipe de France en Russie, est l'un d'eux. Mundo Deportivo confirme le milieu du FC Séville (clause libératoire fixée à 40 Millions d'euros) qui souhaite s'envoler vers d'autres cieux comme nous vous l'indiquions récemment, comme «un plan B» pour les Catalans. MD, toujours, cite également le nom de Frenkie De Jong (21 ans), talent de l'Ajax Amsterdam. Seul hic, le club néerlandais demande énormément pour lâcher son espoir (50 millions d'euros) et le Barça a déjà beaucoup dépensé. Enfin, Sport et Mundo Deportivo évoquent en choeur l'option Dani Parejo (29 ans), milieu du FC Valence, valeur sûre de Liga.

Néanmoins, là aussi, le montant de sa clause libératoire (50 millions d'euros) pourrait compliquer la donne. Si cette quête de renfort dans l'entre-jeu continue à coincer pour les champions d'Espagne, ceux ci pourraient même attendre jusqu'à l'été prochain pour tenter de récupérer... Adrien Rabiot libre s'il n'a pas prolongé son bail avec le PSG d'ici là. Le Barça a de la suite dans les idées.