REAL MADRID Benzema annonce la couleur

Alors qu'on l'annonçait fragilisé par les départs de Zidane et Ronaldo, Benzema a affirmé qu'il comptait bien continuer à gagner et à briller avec le Real Madrid. Morceaux choisis.

Sa parole est rare. Karim Benzema (30 ans) a profité d'un entretien aux médias officiels du Real Madrid pour afficher ses ambitions. Et elles sont pour le moins simples. «Nous devons continuer à gagner des titres parce qu'ici, l'objectif est toujours de gagner ensemble.

Au niveau personnel, je veux faire mieux que la saison passée et je dois travailler toujours plus pour continuer à écrire l'histoire de ce club», a-t-il lâché. Pour l'international tricolore (81 buts, 27 réalisations), déjà en vue à l'entraînement, pas question de quitter le navire madrilène cet été donc. «Je n'imaginais pas remporter tout ce que j'ai gagné ici, mais j'ai signé pour ce club pour gagner des titres, triompher et faire de grandes choses.

Je savais que j'aurais des années difficiles, mais ce n'est rien, parce que c'est le meilleur club du Monde.

suis très content», a-t-il lancé, tordant le cou aux rumeurs l'envoyant à Naples ou à Milan. Mieux, le natif de Bron semble sous le charme des principes de jeu de son nouvel entraîneur Julen Lopetegui. «Nous savons que Lopetegui est un entraîneur qui aime avoir le ballon et apprécie le football de possession.

De plus, il insiste beaucoup sur le travail quand nous perdons le ballon, sur le pressing», a-t-il expliqué avant de poursuivre. «Nous travaillons très dur et très bien durant sa préparation.

Nous savons que ce travail est exigeant, mais important pour être en forme toute la saison», a-t-il conclu. Remonté à bloc, Karim Benzema annonce la couleur.