CINQUIÈME ENTRAÎNEUR EN CETTE INTERSAISON Chérif El Ouezzani prend les choses en main

Par Mohamed BENHAMLA -

Après l'annulation, dans un premier temps, du stage estival à Tlemcen, suivi du limogeage du directeur général, Ahmed Djaâfer, et la démission de l'entraîneur, Toufik Rouabah, les supporters du CRB sont montés au créneau.

Et comme à l'accoutumée, ils s'en sont pris au président Mohamed Bouhafs, qui, à leurs yeux, est le premier responsable de tous les maux du club. Ce dernier a vite fait bouger les choses, en reprogrammant le stage, qui a débuté jeudi, et en désignant Chérif El Ouezzani en tant qu'entraîneur en chef. Il est, faut-il le rappeler, le cinquième entraîneur que s'offre le club belouizdadi en cette intersaison après le Marocain Rachid Taoussi, Azzedine Aït Djoudi, Liamine Bougherara et dernièrement Toufik Rouabah. CEO, longtemps annoncé au CRB avant même la désignation de ses prédécesseurs sus-cités, n'a pas voulu perdre du temps et a entamé ses fonctions au premier jour du stage. Il a eu une longue discussion avec ses protégés, leur expliquant sa méthode de travail et surtout ce qu'il attend d'eux en cette période cruciale. Il a désigné, à ses côtés, Lotfi Amrouche en tant que premier adjoint, alors que Didine Maroc s'occupera du volet physique. Concernant le poste d'entraîneur des gardiens de but, occupé actuellement par Mourad Benameur, il devrait connaître un changement, puisque le coach veut travailler avec l'ancien gardien des Rouge et Blanc, Khaled Dékimèche. Sur un autre plan, le milieu de terrain, Hocine Selmi, a réintégré le groupe dans la soirée de jeudi, lui qui a boudé les entraînements depuis le début de la préparation. L'enfant de Jijel s'est entendu avec les responsables du Club sportif amateur (CSA) sur ses arriérés, «qu'il devrait encaisser au courant de cette semaine». Le défenseur Kenniche, lui aussi, a rejoint le groupe à Tlemcen, après avoir perçu son argent, en attendant que le groupe se complète par l'arrivée de Tariket, blessé, et Sahbi, qui boude les entraînements du fait de ne pas avoir été régularisé. Sur un autre volet, l'attaquant camerounais Gilles Vivian Enanombel, mis à l'essai, a de fortes chances d'être retenu. Le coach Chérif EL Ouezzani veut le voir à l'oeuvre dans un match amical avant de valider son maintien. L'ancien attaquant du WA Casablanca a été l'auteur d'une bonne prestation face à l'USM Blida (2-0), étant l'auteur d'un but et passeur sur la réalisation de Bourenane.