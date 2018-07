JEUX AFRICAINS DE LA JEUNESSE: AVEC 5 MÉDAILLES D'OR, 4 D'ARGENT ET 4 DE BRONZE La natation algérienne atteint ses objectifs

Une prestation honorable des nageurs algériens

Les nageurs algériens ont atteint tous les objectifs tracés par leur fédération, à l'occasion des épreuves de natation comptant pour les JAJ qui se déroulent à Alger et Tipasa.

C'est ce qui ressort des propos du président de l'instance fédérale, Mohamed-Hakim Boughadou. «Je suis très satisfait des résultats obtenus et du rendement des nageurs de l'Equipe nationale, même sur le plan comportemental. Avec 5 médailles d'or, 4 argent et 4 bronze, je peux dire que nous avons atteint tous nos objectifs. Notre deuxième place chez les garçons derrière l'intouchable Egypte est logique et méritée», a déclaré Boughadou en clôture des épreuves de natation à la piscine du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf. Evoquant l'Equipe nationale féminine, le patron de l'instance fédérale a estimé que ses résultats avaient pâti de l'absence de Majda Chabaraka sur laquelle la fédération misait beaucoup pour tirer ses coéquipières vers le haut. «Nos nageuses ont toutefois participé à plusieurs finales en dépit des difficultés rencontrées durant la préparation. Autre point positif, certains de nos athlètes qui se sont distingués aux JAJ, disputeront les prochains championnats d'Afrique au mois de septembre en Algérie malgré leur jeune âge, histoire de leur donner l'occasion de se frotter avec les seniors et gagner en expérience», a-t-il fait savoir. Boughadou s'est félicité, à cette occasion, des efforts fournis par ses jeunes nageurs tout au long de l'année, ce qui a porté ses fruits lors des JAJ et donné lieu aussi à quatre qualifications aux JOJ d'octobre prochain en Argentine. «Nous sommes vraiment fiers du niveau de nos jeunes talents qui ne cessent de progresser et dont quatre d'entre eux iront aux JOJ, en l'occurrence Moncef Balamane, Abdellah Ardjoune, Ryad Bouhamidi et Majda Chabaraka. Je crois que ça reflète la bonne santé de notre natation», s'est-il réjoui.

De son côté, le Directeur technique national (DTN) par intérim à la Fédération algérienne de natation (FAN), Abdelkader Kaouah, s'est dit «très content» de la domination algérienne dans certaines spécialités. «Nous avons désormais des nageurs qui se sont spécialisés dans la brasse et le dos, on a même pu rivaliser avec certaines grandes nations dans les courses de relais.» «En tant que direction technique, je peux dire que nous avons atteint les objectifs tracés. Nous visions 3 à 4 médailles d'or, nous en avons finalement eu 5, ce qui est très positif. On aurait même pu remporter plus, n'était-ce l'annulation de la course du 200m dos, faute d'équipes engagées». Concernant le niveau du tournoi, Abdelkader Kaouah, également directeur des Equipes nationales (DEN) à la FAN, a estimé qu'il était «élevé», en présence de certains nageurs nord-africains, déjà qualifiés aux JOJ, qui ont pu pulvériser plusieurs records de ces Jeux. «Place maintenant aux championnats d'Afrique et à la préparation de cette importante échéance. Certains jeunes nageurs qui ont brillé aux JAJ feront partie de l'Equipe nationale pour ce rendez-vous continental, ils seront bien encadrés par les chevronnés Oussama Sahnoune et Amel Melih», a-t-il conclu.



Lutte féminine

Larbi et Soudani en or

La sélection algérienne des luttes associées a ajouté quatre nouvelles médailles (2 or, 1 argent et 1 bronze). Devant de redoutables lutteuses nigérianes et égyptiennes, les Algériennes se sont distinguées en allant chercher à deux reprises la plus haute marche du podium, grâce à Souhila Larbi (40 kg) et Mestoura Soudani (61 kg). Les seule médaille d'argent a été l'oeuvre de Hanane Djabrani (69 kg), qui a perdu en finale devant une excellente lutteuse nigériane. Sarah Hamour (43 kg) a décroché la médaille de bronze.