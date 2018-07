LE STAGE EN ALLEMAGNE TIRE À SA FIN La JSK rassure ses supporters

Les Canaris espèrent un retour rapide au-devant de la scène

Le stage que l'équipe de la JSK effectue en Allemagne tire à sa fin. Il aura révélé un groupe qui donne de l'optimisme et de l'espoir aux supporters.

Parti en rangs dispersés, car chaque élément venait d'horizon divers, ils reviennent avec une équipe vraisemblablement très homogène et redoutable sur le terrain. Le niveau de jeu constaté lors des rencontres amicales effectuées durant ce séjour le laisse, en tout cas, entrevoir. Et les résultats encore bien plus. En effet, la dernière rencontre programmée lors de ce stage a été remportée par les camarades de Benaldjia par un score qui remet chaque club à son statut. Une large différence de (7-0) a été le résultat de la confrontation avec le SG Lebach-Landsweiler. Cette rencontre aura également révélé un attaquant au pied redoutable en la personne du Nigérian Uche, auteur de trois buts sur les sept inscrits. Ce dernier est mis en concurrence avec le Burundais, Fiston, et l'un d'eux sera maintenu au final. Uche est avec le groupe, alors que Fiston est resté en Algérie en attendant que l'équipe revienne pour être mis à l'essai. Mais aux dernières nouvelles, c'est Uche qui a le plus de chances d'être maintenu. D'ailleurs, le manager du Burundais est entré en contact avec d'autres clubs en vue de caser son joueur.

Auparavant, les deux précédentes rencontres ont été couronnées par deux belles victoires face au FC Hertha Wiesbach (D9, Allemagne) (2-1) et le FC Hamm Benfica (D1, Luxembourg), par la marge (2-0). Le groupe de Franck Dumas concèdera une première défaite lors de sa première rencontre face au FC Saarbrücken (D4) Allemagne.

Ce stage a été effectué sous la houlette du technicien français Franck Dumas et du nouveau préparateur physique, Rudolph Duvernet, qui a rejoint le groupe après la décision de se passer des services de Dahmane Sayeh. Selon les échos parvenus, les joueurs ont été soumis à un travail physique intense sous la houlette des deux techniciens français.

Les rencontres programmées avec des clubs locaux lors de ce stage montrent une équipe redoutable capable de construire un jeu homogène.

D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les résultats positifs des Canaris mais surtout leurs prestations pour s'en rendre compte. Alignant les victoires avec une seule défaite, les joueurs prouvent qu'ils sont à la hauteur des espoirs des supporters et du président, Cherif Mellal, qui n'a pas hésité à sortir le chéquier pour avoir les meilleurs joueurs du championnat.

Par ailleurs, ces jours-ci à Tizi Ouzou, beaucoup de supporters ont exprimé leur soulagement de revoir enfin le meneur de jeu Benaldjia parmi l'effectif.

Beaucoup craignaient que cette partie du puzzle soit concernée par la vague de libération enclenchée par le président du club Cherif Mellal. Ils estiment que ce dernier a pris une sage décision de le laisser. Pour un grand nombre de supporters, le maintien de Benaldjia a grandement facilité la tâche à Dumas qui avait la difficile mission de reconstituer un groupe homogène.

Enfin, après ces bons résultats et ses bonnes nouvelles, l'équipe revient en Algérie pour se lancer dans quelques jours dans le championnat avec la promesse de ne plus retourner au bas du tableau. En tout cas, toutes les conditions semblent réunies pour jouer les premiers rôles et c'est le souhait le plus cher de tous les inconditionnels et des Jaune et Vert.