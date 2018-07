LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE : MC ALGER - TP MAZEMBE, CE SOIR AU STADE MUSTAPHA-TCHAKER SEULE LA VICTOIRE COMPTE

Par Saïd MEKKI -

Les fans du Mouloudia attendent une revanche de leurs joueurs, ce qui est bien dans leurs cordes d'autant plus que leur équipe n'a rien à envier à son adversaire, et elle l'a déjà prouvé à Lubumbashi.

Le MC Alger doit nécessairement gagner son match ce soir, à partir de 20h, face à une redoutable équipe congolaise de TP Mazembe, au stade Mustapha-Tchaker de Blida pour le compte de la 4e journée du groupe «B» de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de football. Une victoire permettra aux Algérois de rester en course pour la qualification aux quarts de finale. Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral sud-africain, conduit par Victor Miguel de Freitas Gomes, assisté de ses compatriotes Zakhele Thusi Siwela et Johannes Sello Moshidi. Lors du dernier match des joueurs du coach français Casoni, ils avaient tenu face à ce même adversaire au Congo avant de céder à la 88' sur un but du remplaçant Elia Meschack et perdre «bêtement» sur la plus petite des marges.

C'est la raison pour laquelle les fans du Mouloudia attendent une revanche de leurs joueurs, ce qui est bien dans leurs cordes d'autant plus que leur équipe n'a rien à envier à son adversaire, et elle l'a déjà prouvé à Lubumbashi. Les joueurs du Mouloudia sont bien décidés à gagner ce match. Et le coach de l'équipe, Bernard Casoni leur montre déjà la voie. «Battre le TP Mazembe? il ne suffit pas de le dire mais de le faire en gardant la concentration durant les 90 minutes et non 87 comme au match aller», a-t-il déclaré. Et d'ajouter: «Ma seule obsession est d'offrir la première victoire de la saison à nos supporters.» Mais, lui, a un souci pour remplacer des joueurs absents pour raisons diverses: Fares Hachi et l'attaquant vedette de l'équipe Nekkache sont blessés alors que le capitaine Abderrahmane Hachoud est suspendu pour ce match. Ce qui oblige le premier responsable technique des Vert et Rouge à effectuer certains changements au sein de l'équipe pouvant même faire changer des postes à certains éléments pour combler ces absences, et non des moindres. De son côté, le très remuant milieu de terrain Sofiane Bendebka estime que «lorsqu'on joue des matchs de ce niveau-là, on veut bien disposer de toutes nos forces vives. On n'aura donc pas le choix et on doit faire avec ces défections», avant d'ajouter que «nous serons 11 guerriers sur le terrain pour arracher les trois points».

Ce sera, certes, difficile, mais pas impossible au vu des ambitions et surtout

de la détermination de tous les joueurs à offrir une première victoire de la saison avec cette équipe «new-look» et surtout pour garder leurs chances de qualifications aux quarts de finales intactes. Mais, en face, l'entraîneur du TP Mazembe, Mihayo Kazembe, déclare que «nous sommes venus en Algérie pour confirmer notre première place d'autant plus qu'on connaît bien le stade de Blida pour y avoir déjà joué contre le MOB».

Un coup d'oeil au classement fait ressortir que le TP Mazembe est leader avec 9 points devant le MCA avec 4 points; l'ES Sétif 3 points et enfin Difaâ Hassani El Jadidi (Maroc) avec un seul point. Et justement, ces deux dernières équipes se rencontraient hier au Maroc au même moment. C'est dire que la décantation pourrait débuter dès ce soir, car il ne reste plus que deux journées pour clore cette phase des poules et passer aux quarts de finales.