BOXE Carton plein pour les Verts

Les six boxeurs algériens engagés dans les JAJ ont réalisé un carton-plein lors des finales qui ont été disputées vendredi à la salle omnisports de Bordj El Kiffan, remportant tous la médaille d'or. La moisson algérienne a débuté avec Yasmine Khatir, qui a dominé la Centrafricaine Ndarata Amandine Josepha chez les 54 kg (4-1) avant que sa compatriote Leila Semrani n'ajoute une deuxième médaille d'or, en surclassant la Tunisienne Sama Laâdjili (3-2). Les garçons n'ont fait leur entrée en lice qu'en début de soirée, après la fin des combats féminins. C'est Hichem Maouche qui a donné le tempo, en dominant le Marocain Badr Berhili chez les 52 kg. Une victoire aux points (3-2) qui a offert à l'Algérie sa troisième médaille d'or dans cette discipline, alors que trois autres breloques en métal précieux allaient suivre dans la foulée. Elles furent remportées par Ahmed Djamel Fassi (69 kg), Farid Douibi (75 kg) et Mohamed Amine Hacid (91 kg), portant ainsi le capital des Verts à six breloques en métal précieux. Dans les autres catégories de poids, où ne figuraient pas d'Algériens.