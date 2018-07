CHAMPIONNATS DES JEUNES Hocine Abdelaziz appelle à une restructuration

L'entraîneur de la sélection algérienne de football des U15, Hocine Abdelaziz, a appelé à restructurer les championnats des jeunes catégories, dont le volume d'entraînement reste «très insuffisant», pour espérer représenter dignement l'Algérie dans les manifestations continentales, après la défaite concédée vendredi face au Cameroun (1-0) en match de classement comptant pour les Jeux africains de la jeunesse JAJ-2018 d'Alger. «Les équipes de jeunes sont en train de souffrir sur le plan du volume d'entraînement qui reste très insuffisant. Il y a certains joueurs qui s'entraînent une fois par semaine seulement sur une pelouse très réduite de 10 sur 20 mètres. Tous ces constats seront mentionnés dans mon rapport relatif au tournoi des JAJ-2018 que je vais transmettre à la Direction technique nationale (DTN). Je souhaite qu'il y ait une restructuration des championnats de jeunes afin de leur donner un nouveau souffle. Ce n'est pas normal de trouver des clubs professionnels qui n'ont pas d'équipes des U-15», a déploré Hocine Abdelaziz. L'équipe nationale des U15 a clôturé le tournoi des JAJ-2018 au pied du podium (4e). Lors du premier tour, les Verts se sont imposés face à la Guinée-Bissau (2-1) avant de faire match nul face au Cameroun (1-1). En demi-finales, l'Algérie s'est fait éliminer par le Nigeria (2-0). «Nous n'avons eu que 75 jours de travail avec cette équipe. Avec le travail et les stages en continu, on pourra avoir une équipe compétitive qui aura son mot à dire à l'avenir», a-t-il assuré. Et d'enchaîner: «J'ai constaté que les joueurs manquaient terriblement de force sur le plan psychologique face aux autres sélections africaines. Avec l'apport de l'ensemble des encadreurs des championnats des différentes catégories de jeunes, on pourra surmonter ce problème.» Appelé à se prononcer sur l'avenir de cette sélection des U15, Hocine Abdelaziz a proposé une série de mesures, de quoi permettre à ce groupe d'éviter «la déperdition». «Je tiens à préciser que les joueurs nés en 2003 (U15) ne sont pas concernés par les éliminatoires de la coupe d'Afrique jusqu'à ce qu'ils soient dans la catégorie des U20, soit jusqu'en 2023. Nous devons donc permettre à ces jeunes joueurs, notamment ceux nés en 2004, de s'aguerrir en prenant part au maximum de stages et tournois amicaux. Pour éviter leur déperdition, il faudra une stratégie efficace. Ce sont les grandes lignes du programme qui sera concocté par la DTN et la Direction des équipes nationales (DEN). La pâte existe, mais le plus important est de mettre ces joueurs dans des conditions idéales pour leur permettre de progresser et s'épanouir», a-t-il conclu.