CHELSEA Pickford pour remplacer Courtois

A l'occasion de ce mercato d'été, le gardien de Chelsea Thibaut Courtois a de grandes chances de rejoindre le Real Madrid. Jeudi, un accord contractuel a même été annoncé entre l'international belge et le club espagnol (voir ici). Afin d'anticiper ce possible départ, les Blues multiplient les pistes pour le remplacer. Outre Kasper Schmeichel (Leicester) et Jack Butland (Stoke City), Chelsea disposerait d'une grande priorité pour succéder à Courtois selon les informations de Sky Sports: le portier d'Everton Jordan Pickford (24 ans). Auteur d'une belle Coupe du monde 2018 avec l'Angleterre, le gardien britannique ne sera sûrement pas vendu facilement par les Toffees.