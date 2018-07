ES SÉTIF Les regrets de Rachid Taoussi

L'ES Sétif a réussi à décrocher un précieux point de son déplacement chez les Marocains du Difaâ Hassani El-Jadidi, en faisant match nul (1-1), à l'occasion de la 4e journée (Gr. B) de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de football disputée vendredi soir à El-Djadida. Les buts ont été inscrits par Simon Msuva (23e) le Difaâ et Habib Bouguelmouna (32e s.pen) pour l'ESS. L'entraîneur marocain du club algérien a indiqué à la fin de la rencontre qu'il regrette le score final, estimant que son équipe avait la victoire entre les mains. «Certes, il s'agit d'un bon point à prendre, d'autant plus que ce score est réalisé en dehors de nos bases, mais je ne vous cache pas que je suis outré en quelque sorte, étant donné qu'il y avait de la place pour bien faire. Nous avons créé des occasions nettes de scorer, mais l'efficacité nous fait défaut devant les buts», a-t-il déclaré.