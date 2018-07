LE HAVRE Ferhat non convoqué face à Lorient

L'international algérien, Zinédine Ferhat, n'a pas été convoqué, hier, pour le premier match de championnat de Ligue 2 française, entre Le Havre et Lorient, et ce, à cause du retard dans sa préparation, après avoir boudé les entraînements pendant plus de 10 jours. Ferhat, qui a repris tardivement la préparation, a été, logiquement, écarté du groupe, sur décision du coach Tanchot, lequel s'est montré inflexible sur la discipline. «Ferhat? J'attends avec impatience son retour et j'espère qu'on retrouvera le même joueur et la même personne que l'on a connu l'année dernière parce qu'il était très agréable et travaillait bien», a déclaré le coach.