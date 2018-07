LEICESTER CITY Fenerbahçe veut Slimani

L'attaquant algérien, Islam Slimani, se trouve toujours à la croisée des chemins. Il ne sait toujours pas s'il continuera avec Leicester City ou ira voir ailleurs. A en croire les médias locaux, un autre courtisan vient manifester son voeu de l'enrôler, à savoir le club turc de Fenerbahçe. Cependant, les responsables du club en question ne veulent pas verser la totalité de la somme exigée par les Foxes, à savoir 20 millions d'euros. Ils veulent négocier ce prix à la baisse d'autant plus que Slimani sort d'une saison très difficile avec Leicester et ensuite avec Newcastle, où il a joué sous forme de prêt pendant 6 mois. Le nouveau directeur sportif de Fenerbahçe, le Français Damien Comolli, aurait discuté avec les dirigeants anglais pour un prêt avec option d'achat. Les mêmes sources ajoutent que Leicester ne veut pas s'encombrer encore une autre saison avec Slimani, et préférerait perdre de l'argent que de payer son salaire.