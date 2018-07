LIVERPOOL Klopp répond à Mourinho

L'entraîneur de Manchester United José Mourinho s'est moqué de son homologue de Liverpool Jürgen Klopp, qui a réalisé un mea culpa concernant ses critiques sur le transfert de Paul Pogba en 2016 après les récents investissements importants des Reds. Devant les médias, le technicien allemand lui a répondu. «Mourinho aime bien parler de moi? Ce n'est pas facile d'en arriver là (rires). Mais José peut dire ce qu'il veut, pour être franc, c'est comme ça. Je peux en faire de même, mais je ne suis pas intéressé par Manchester United. Je suis certain qu'ils vont réaliser des mouvements importants dans les jours à venir. On a tous des responsabilités, mais je pense que je dois seulement des explications à mes dirigeants et à nos fans», a lancé Klopp.