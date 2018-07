MC ALGER Lyès Chaïbi 8e recrue estivale

L'attaquant franco-algérien Lyes Chaïbi (AS Monaco réserve), s'est engagé vendredi pour deux saisons avec le MC Alger, devenant ainsi la 8e recrue estivale du club algérois. Chaïbi (21 ans), formé à l'AS Monaco, comptait deux expériences en dehors du club de la Principauté, au sein de l'AC Ajaccio où il avait été prêté durant la saison 2016-2017 (17 apparitions/ 1 but), et également avec le club autrichien du FC Wacker Innsbruck (2017-2018). Le Doyen a assuré auparavant les services de sept autres joueurs: Abderrahmane Bourdim (ex-JS Saoura), Zakaria Haddouche (ex-ES Sétif), Islam Arous (ex-Paradou AC), Mansour Benothmane (ex-Club Africain/Tunisie), le gardien de but Abdelkader Morseli (ex-Olympique Médéa), Farés Hachi (Mamelodi Sundowns/ Afrique du Sud), et Walid Mamoun (SCO Angers/ France). Le club algérois s'est passé des services de plusieurs joueurs tels que Brahim Boudebouda (MCO), Amir Karaoui (ESS), Sofiane Balegh (CRB), et le gardien de but Faouzi Chaouchi (CABBA).