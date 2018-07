MEXIQUE Osorio ne restera pas sélectionneur

L'entraîneur colombien Juan Carlos Osorio ne restera pas sélectionneur de l'équipe de football mexicaine pour la période 2018-2022, ce dernier n'ayant pas souhaité prolonger son contrat, a annoncé vendredi la Fédération mexicaine de football (FMF). «Après une période de réflexion, une analyse approfondie et diverses conversations entre Juan Carlos Osorio et la Fédération [...], le professeur Osorio a décidé de ne pas être considéré comme un candidat possible pour le poste de sélectionneur de l'Équipe nationale du Mexique pour le cycle 2018-2022», a déclaré l'organisation dans un communiqué publié sur son site Internet. Le contrat d'Osorio en tant que sélectionneur était officiellement arrivé à son terme à l'issue du Mondial 2018, qui avait vu le Mexique atteindre le stade des 8es de finale, avant d'être éliminé par le Brésil (2-0). Depuis l'avenir du Colombien demeurait incertain.