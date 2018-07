MOHAMED HATTAB, MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS "Les résultats ont dépassé toutes nos espérances"

Les résultats obtenus par les différentes sélections algériennes engagées dans la 3e édition JAJ-2018 «ont dépassé toutes nos espérances» a assuré le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab. «Le nombre global des médailles a largement dépassé nos espérances, surtout en ce qui concerne les médailles d'or», a indiqué le MJS lors d'un point de presse à la salle omnisports de Bordj El Kiffan, en marge des finales de boxe. «Le mérite de nos représentants est d'autant plus grand qu'ils ont obtenu ces résultats au milieu d'une rude concurrence, imposée par les 54 grandes nations africaines qui ont pris part à ces Jeux», a ajouté le ministre. Entamés le 18 juillet courant, dans différents sites à Alger et ses environs, ces JAJ ont pris fin hier, mais d'après Hattab «la préparation des athlètes ne doit pas s'arrêter pour autant», car «devant continuer à travailler pour bien préparer d'autres importantes échéances, comme les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ-2018), prévus au mois d'octobre prochain en Argentine». Mais pas seulement, puisque le MJS s'est projeté même dans les Jeux olympiques (seniors), prévus en 2020 à Tokyo (Japon), ainsi que dans les Jeux méditerranéens de 2021 à Oran. «Ces jeunes représentent l'avenir du sport algérien. Il faut donc les accompagner, pour les aider à progresser, car ils sont les futurs représentants des couleurs nationales», a conclu le ministre.