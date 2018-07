NIGERIA Carl Ikeme prend sa retraite après une leucémie

Le gardien international nigérian de Wolverhampton Carl Ikeme, 31 ans, a annoncé mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel, après avoir lutté pendant des années contre une leucémie aiguë. Le mois dernier, Ikeme avait déclaré que sa maladie, déclarée le 6 juillet 2017, était en rémission totale après une «année éprouvante de chimiothérapie intense», mais son état de santé reste trop fragile pour poursuivre sa carrière. «C'est mon médecin qui m'a conseillé de prendre ma retraite, à cause de l'impact du traitement sur mon corps», a expliqué Ikeme sur le site de son club. «Je pense que c'est la meilleure décision à prendre. Revenir sur les terrains serait trop risqué, et je dois d'abord penser à ma santé», a ajouté Ikeme, qui a affirmé «vouloir être là pour ses enfants, sa famille et ses amis». Le gardien a aussi tenu à remercier ses fans pour le soutien qu'il a reçu pendant sa maladie. «Depuis que ma maladie s'est déclarée, pas un jour ne s'est passé sans que quelqu'un me demande comment je vais.

Certaines personnes se préoccupent tellement de moi qu'elles vont faire des collectes de fonds en mon nom, c'est incroyable», a souligné Ikeme.