PSG Tuchel rassurant pour Neymar

Déçu par l'échec de l'équipe du Brésil à l'occasion de la Coupe du monde 2018, l'attaquant du PSG Neymar (26 ans) a admis qu'il a été marqué par cette désillusion. Mais de son côté, le coach du PSG Thomas Tuchel refuse de s'inquiéter pour l'international auriverde. «Je ne pense pas qu'il ait besoin de ça pour être sur-motivé. Bien sûr toute l'équipe du Brésil attendait plus et cela affecte les joueurs, c'est évident. Tout le monde au club veut l'aider à ce qu'il se sente bien au plus vite, qu'il se mette en tête les prochains objectifs et laisse ce qui s'est passé à la Coupe du monde derrière lui. C'est un grand joueur, il sait comment gérer les victoires comme les défaites. Dans le sport vous avez des challenges et il rebondira vite, c'est un champion», a estimé le technicien allemand.