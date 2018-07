REAL MADRID Lopetegui préfère Isco à Hazard

Selon les informations du quotidien AS, l'entraîneur espagnol veut mettre Isco au coeur de son projet. Ce qui aura des conséquences sur le mercato.

Le départ de Cristiano Ronaldo n'a toujours pas été couvert, du moins médiatiquement. Le Real Madrid n'a toujours pas réussi - ou souhaité - attirer un grand nom pour tenter de faire oublier le Portugais, parti tenter sa chance du côté de la Juventus. Et pourtant, plusieurs noms comme ceux de Neymar, Kylian Mbappé ou Eden Hazard sont sortis dans les médias madrilènes. Les deux premiers étant pratiquement impossibles à recruter, le Real Madrid semblait s'être tourné vers le Belge. Mais si on se fie aux informations du média AS, le Real Madrid aurait définitivement écarté une éventuelle arrivée de la star des Diables rouges. Et pour cause, Lopetegui souhaite qu'Isco soit la pièce maîtresse de son projet, et du côté de Madrid, on estime que le transfert du joueur de Chelsea serait trop coûteux pour une position aussi bien couverte. On ne souhaite pas recruter juste pour recruter, précise le quotidien ibérique. Comme en sélection, l'entraîneur basque souhaite donc donner les clés du jeu à Isco. Le nouveau coach de Madrid a toujours eu une confiance aveugle en lui, et le sélectionnait même lorsqu'il jouait très peu du côté de la capitale. Autre joueur que Lopetegui veut mettre en avant: Marco Asensio, pour qui une arrivée de Eden Hazard aurait aussi eu des conséquences négatives en termes de temps de jeu. Le Real Madrid souhaite donc couvrir ce départ de CR7 en interne, puisqu'en plus de Isco et de Asensio, les médias espagnols affirment à l'unisson que Gareth Bale va rester et qu'il a lui aussi la confiance de Julen Lopetegui. Il n'y aura donc pas d'arrivée galactique à Madrid cet été, même si tout porte à croire qu'un attaquant de pointe sera recruté d'ici la fin du marché. Une prise de position assumée, mais qui peut s'avérer risquée.