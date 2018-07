TENNIS Des Algériens rassurants en attendant plus

Le niveau technique de la compétition a été «très élevé» en présence de plusieurs champions africains.

L'entraîneur national des U15 et U18, Tarik Benhabiles, s'est dit «satisfait» des trois médailles (1 or, 1 argent et 1 bronze) décrochées par les jeunes Algériens lors du tournoi de tennis, disputé à Bachdjarrah (23-27 juillet). «Je suis très satisfait de nos résultats. On aurait pu remporter plus de médailles mais je pense qu'avec ce bilan, l'objectif est atteint», s'est réjoui Benhabiles. La médaille d'or a été décrochée par la joueuse Lynda Benkaddour, alors que la médaille de bronze est revenue au duo Youcef Rihane-Ryad Anseur. «Visiblement, Lynda n'a pas trouvé trop de difficultés depuis l'entame de la compétition vu les scores de ses matchs, malgré une blessure au niveau du genou. Rihane était aussi touché au niveau d'une main mais il s'est donné à fond pour défendre l'emblème national. Nos athlètes ont joué avec le coeur et la volonté. Les médailles ont été arrachées jusqu'à la dernière minute. Félicitations à eux!», a lancé l'entraîneur national. Selon ce dernier, le niveau technique de la compétition a été «très élevé» en présence de plusieurs champions africains. «Les meilleurs joueurs africains ont pris part à ce rendez-vous. Le niveau technique a été très élevé et les scores étaient serrés à partir des 8es de finale. Presque tous les joueurs se connaissent puisqu'ils s'affrontent souvent dans les tournois internationaux juniors et lors des championnats d'Afrique», a ajouté Benhabiles. Ce tournoi a regroupé 57 joueurs (32 garçons et 25 filles) représentant 18 pays. L'Algérie y a participé avec 8 athlètes (4 garçons et autant en filles).



Union africaine de taekwondo

Affaf Kessoul membre du bureau exécutif

L'Algérienne Affaf Kessoul a été élue au bureau exécutif de l'Union africaine de taekwondo. Elle occupera la présidence de la Commission de développement du sport féminin en Afrique. C'est la première fois qu'un représentant algérien occupe un tel poste depuis la création de l'instance continentale, sachant qu'Affaf Kessoul est membre de la Fédération algérienne de taekwondo et représente la gent féminine.