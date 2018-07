JEUX AFRICAINS DE LA JEUNESSE : AVEC 52 MÉDAILLES DONT 20 EN VERMEIL EN UNE SEULE JOURNÉE Moisson record pour l'Algérie

Des athlètes algériens ont dominé plusieurs disciplines

La 10e édition des JAJ a permis à l'Algérie de décrocher pour la seule journée de vendredi une moisson «record» avec 52 nouvelles médailles, dont 20 en vermeil, 12 en argent et 20 en bronze.

Alors que la dernière journée de cette compétition a eu lieu hier, l'Algérie conforte solidement sa 2e place au classement général avec un total de 216 médailles dont 69 or, 64 argent et 83 bronze, derrière l'Egypte la grande dominatrice des jeux d'Alger. Pour la journée de vendredi, la boxe, la lutte, et les sports de boules ont été les grands pourvoyeurs de médailles pour l'Algérie.

La boxe s'est illustrée en engageant 6 boxeurs dont 2 filles en finale de leur catégorie respective, et qui ont réussi tous à remporter leur combat.

Les sports des boules ont tiré leur épingle du jeu en raflant un total de 17 médailles (5 or, 7 argent et 5 bronze), tout comme la lutte libre qui a terminé en beauté cette compétition en décrochant 9 médailles dont 5 en or et 4 bronze.

Le Karaté-do s'est également illustré dans la catégorie du Kumité (garçons et filles) en décrochant 4 médailles dont 1 en or brillamment gagnée par Oussama Baha Eddine Zitouni - 76 kg) en battant en finale l'Egyptien Abderrahmane Mohamed.

L'athlétisme sur lequel on fondait beaucoup d'espoirs a dû attendre la dernière journée de la compétition pour sauver la face et glaner ses premières médailles en vermeil respectivement au saut en hauteur grâce à Bilal Afer (2,06m) et à la marche par Saïd Khoufache (49:5.11). Sur les onze finales programmées vendredi au stade Bateau-Cassé de Bordj El-Kiffan (Alger) quatre podiums ont été obtenus par les athlètes algériens en portant leur total à 8 médailles (2 or - 3 ar - 3 br).

Le tennis n'a pas raté l'occasion de s'illustrer lors de cette avant-dernière journée des JAJ-2018 en apportant son lot de médailles aussi bien à la discipline qu'au total général de l'Algérie. C'est la star montante du tennis algérien, Lynda Benkaddour, qui s'est parée de l'or en dominant en finale la Marocaine Sara Akid par 2 sets à 0 (6-4, 6-3), alors que Youssef Rihane, n'a pu imiter Lynda en perdant devant le Marocain Yassir Kilani par (2-0: 6-3, 6-4).

Le tennis algérien a complété son lot de médailles par une bronze oeuvre du duo «Youcef Ricane-Ryad Anseur» au tableau double garçons.

Le canoë-kayak a glané également 6 médailles dont 2 en argent, permettant à cette discipline de figurer au tableau des médailles. En handball, le Sept algérien n'a pu relever le défi devant l'ogre égyptien nettement supérieur dans tous les compartiment de jeu.

Les Pharaons ont dominé cette rencontre de bout en bout (12-10) à la mi-temps et (28-21) au coup de sifflet final.

Les Verts récoltent tout de même une médaille d'argent dans un tournoi marqué par une faible présence de pays. En football, la sélection algérienne des U15 a terminé le tournoi au pied du podium après sa défaite devant le Cameroun (1-0) en match de classement pour la médaille de bronze.

Les Verts nettement handicapés au niveau du gabarit, on a engrangé une expérience qui leur sera utile à l'avenir. Au programme de la dernière journée, hier, on a vu le déroulement de la dernière épreuve à savoir le triathlon, et la cérémonie de clôture.



Les encouragements de Morceli

L'ancien champion olympique du 1 500m, Noureddine Morceli, était présent au stade Bateau-cassé de Bordj El-Kiffan où se déroulaient les épreuves d'athlétisme des JAJ-2018, pour encourager et soutenir les athlètes algériens. «Je suis présent aujourd'hui pour soutenir nos jeunes talents qui seront les champions de demain. Même si leurs résultats ne sont pas probants, il faut les soutenir en les poussant à travailler encore plus pour arracher des podiums au niveau international», a déclaré Morceli.