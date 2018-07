MERCATO DU FC BARCELONE Valverde dévoile ses plans

Le coach fait le point

L'entraîneur du FC Barcelone s'est exprimé en conférence de presse dans la nuit de vendredi à samedi.

Le FC Barcelone se montre pour l'instant assez actif, tant dans le sens des arrivées que celui des départs. Depuis l'ouverture du marché, le club catalan a ainsi rajeuni son effectif avec trois renforts: Clément Lenglet, défenseur de Séville, et les Brésiliens Arthur Melo et Malcom. Dans le même temps, Paulinho a été renvoyé à l'expéditeur, en Chine, alors que d'autres comme Lucas Digne devraient suivre, ce dernier étant sur le point de s'engager avec Everton. Comment va se passer la suite du mercato barcelonais? En conférence de presse, Ernesto Valverde en a dit un peu plus. «Toutes les équipes sont dans une situation similaire à cette hauteur de la présaison. Il y a des joueurs qui reviennent de prêt, des joueurs de l'équipe B et on doit prendre des décisions. On pense que l'équipe filiale peut nous aider. Mais oui, je préfère un effectif court. Quant aux joueurs qui pourraient partir, on verra. Cette tournée est aussi une opportunité pour les joueurs qui reviennent de prêt et montent de l'équipe B», a d'abord lancé l'ancien coach de l'Athletic. «Nous sommes ouverts à toute possibilité et c'est clair qu'au milieu nous avons eu un départ important. Les joueurs qui sont venus et ceux de la B ont un profil similaire. C'est probable que l'on fasse d'autres transferts. On tentera de construire un effectif le plus compétitif possible, en sachant aussi qu'Iniesta est parti», a-t-il ajouté, avant de donner plus de détails sur le profil du milieu qui pourrait venir: «Ça ne dépend pas que de moi, mais aussi du club et du marché. Nous voulons un joueur qui corresponde à notre style, on a besoin de gens qui créent du jeu. Et si après il peut créer du danger devant, c'est bien aussi.» Voilà qui est clair: le Barça attend donc au moins un milieu de terrain d'ici la fin du mercato estival. Ces derniers temps, les pistes se sont multipliées, et Adrien Rabiot semble faire partie des pistes les plus chaudes, alors que le club fait toujours le forcing pour Frenkie de Jong, le jeune milieu de l'Ajax. Mais dans les deux cas, il faudra trouver un accord avec les clubs à qui appartiennent les droits du Français et du Néerlandais, ce que n'a pas réussi à faire le champion d'Espagne en titre jusqu'ici. La suite de l'été s'annonce animée en Catalogne...



