IL SERA PROJETÉ DEMAIN À TIZI OUZOU Un film sur la saga de la JSK

Par Kamel BOUDJADI -

L'histoire d'un club pas comme les autres

La JSK se met à l'air du cinéma. demain, un film documentaire sera projeté en avant-première à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou.

Réalisé par Abderazak Larbi Cherif, il retracera l'épopée de ce club qui a régné sur les terrains d'Afrique durant les années 80 jusqu'aux années 90. «JSK 1946-1996, Asmi tervah» ou «JSK 1946-1996, la Joyeuse Saga des Canaris» est une chronologie racontée à travers des témoignages en français et un commentaire du réalisateur en tamazight sous-titré en français. Le film, qui revient sur la vie du club kabyle durant la période coloniale retrace avec moult détails la reprise à l'indépendance nationale en 1962 avec la fusion de beaucoup de joueurs issus de l'Olympique de Tizi Ouzou (OTO). Il s'en est suivi alors une histoire fabuleuse qui vit la JSK trôner sur le football national et africain. En 1968, la Jeunesse sportive de Kabylie accède en deuxième division et, une année plus tard 1969, à la première division. En 1973, la JSK sera pour la première fois championne d'Algérie. Et depuis cette date, le club de la Kabylie a vécu des années de gloire en dominant le football national et africain. Le film sera marqué par des témoignages d'anciens joueurs qui raconteront cette épopée.

Nous verrons ainsi à l'écran des joueurs comme Ali Benslama et Moh-Lounès Madiou enregistrés en 2014 et décédés entre-temps. Amar Haouchine, Ramdane Djezar, Ali Belahcene «Tchipalo», Driss Koli, Mouloud Iboud, Rabah Menguelti, Arezki Maghrissi, Rachid Dali, Ali Fergani, Amara Mourad, Kamel Abdeslam, Rachid Adane, Moussa Saib feront, aussi, leur figure dans ce documentaire. Ils se succéderont devant la caméra de Larbi Cherif pour retracer la chronologie triomphale de la JSK jusqu'au fameux Jumbo-Jet. Pour ce faire, l'auteur du documentaire a puisé ses images dans les archives de la Télévision nationale, de la presse et des témoins de l'époque qui ont accompagné la JSK dans ces moments de gloire. Cerise sur le gâteau, le réalisateur a mis en évidence, au grand bonheur du grand public, le grand président Abdelkader Khalef, qui a mis le club sur les rails de l'Histoire. Une Histoire qui sera plus grande encore avec les deux compères Mahiedine Khalef et le Polonais Stefan Zywotko. Ces deux techniciens de génie ont déniché les plus grands joueurs d'Algérie à l'instar de Djamel Menad, Ali Fergani et Abdeslam Kamel. Toujours dans cette saga mise à l'écran par le réalisateur Larbi Cherif, la bobine ne pouvait poursuivre sa marche sans citer Lounès Matoub, qui a toujours accompagné la JSK par sa présence et par sa poésie. Ce grand artiste a chanté la JSK avec ses tripes. C'est pourquoi, il devient en effet impossible de parler de la JSK sans le citer. Les deux noms se confondent dans la mémoire collective. Demain donc, le public sera ravi de revivre tous ses moments de joie et de gloire faite par des hommes qui ont su voir grand. L'on annonce déjà la présence de plusieurs grandes figures de la JSK car le film coïncidera avec le retour des Canaris du stage effectué en Allemagne.