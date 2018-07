COUPE DE LA CAF : USM ALGER - RAYON SPORTS (RWANDA), CE SOIR À BLIDA A une victoire de la qualification

Par Saïd MEKKI -

Revigorés par leur dernière victoire face à cette même équipe de Rayon Sports (2-1) à Kigali, il y a une dizaine de jours, les joueurs du coach Thierry Forger ont pris une sérieuse option pour les quarts de finale de l'épreuve.

Auteur d'un sans-faute depuis le début de la phase des poules de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF) avec deux victoires, dont une en déplacement et un nul sur le terrain kenyan de Gor Mahia (Tanzanie), l'USM Alger compte assurer sa qualification aux quarts de finale dès ce soir en recevant l'équipe rwandaise de Rayon Sports au stade Tchakler de Blida, à partir de 20h. Revigorés par leur dernière victoire face à cette même équipe de Rayon Sports (2-1) à Kigali, il y a une dizaine de jours, les joueurs du coach Thierry Froger ont pris une sérieuse option pour les quarts de finale de l'épreuve.

A l'issue de la précédente journée, l'USMA a bien consolidé sa position en tête du classement avec un total de 7 points, devant respectivement les Kenyans de Gor Mahia (5 pts), Rayon Sports (3e - 2 pts) et Young Africains (4e - 1 point).

Et il s'agit donc, ce soir, de confirmer et surtout assurer cette qualification aux quarts de finale de cette compétition continentale avant d'aborder la Coupe arabe.

L'USMA devra jouer son premier match des 32es de finale de cette coupe régionale le 8 août prochain face à l'équipe irakienne des Forces aériennes à Kerbala. Mais pour le moment, joueurs et staffs sont concentrés sur le match de ce soir pour une qualification avant terme de cette phase des poules. Sur le plan technique et tactique, il est évident que le coach des Rouge et Noir va appliquer le principe de ne point changer une équipe qui gagne.

En d'autres termes, on s'attendra donc à revoir les mêmes joueurs qui ont gagné il y a une dizaine de jours à Kigali face à cette même équipe rwandaise.

L'avantage de connaître le jeu de son vis-à-vis est d'importance pour les joueurs qui sauraient bien comment contrer cet adversaire qui ne se présentera certainement pas à Blida pour du tourisme. Après deux jours de préparation au stade du 5-Juillet, les joueurs de l'USMA se sont entraînés hier pour une ultime séance avant le match et ce, au Centre technique de Sidi Moussa où le coach Forger effectuera les derniers réglages au sein de son groupe.

En tout cas, l'ambiance est au beau fixe au sein de l'équipe et les joueurs sont décidés à ne pas rater l'occasion de jouer à Blida pour assurer définitivement leur qualification aux quarts de finales de cette coupe de la CAF et ce, à deux journées de la fin de cette phase des poules. Oussama Chita annonce que «nous voulons en finir avec la qualification. Les trois points de la victoire nous permettront de valider notre billet pour les quarts de finales et c'est ce qui rend le succès impératif ce soir».

Mais le latéral droit des Rouge et Noir, Mohamed Rabie Meftah est plus prudent en déclarant, de son côté, qu'«il faut faire attention!». «Le match contre Rayon Sports n'est pas gagné d'avance.

Il ne faut pas sous-estimer l'adversaire car il jouera sans pression et il nous faut donc être très vigilants», fait-il remarquer avant de conclure en indiquant que «le meilleur scénario pour nous est de refaire le même match réussi à Kigali». Côté adverse, le coach de l'équipe de Rayon Sports, Fernandinho estime que «les Algériens sont trop techniques, mais nous allons les contrer». «Nous avons une idée sur cette équipe et nous allons tenter de gagner au final», a-t-il conclu. Le match est lancé et il ne reste que le vrai langage: celui du terrain ce soir sur la pelouse du stade Mustapha Tchaker de Blida.